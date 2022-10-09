Минтранс сообщил о стабильной работе паромной переправы в Крым | 360°

Общество 09 октября 2022, 07:50 Поделиться Telegram

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Viber Минтранс сообщил о стабильной работе паромной переправы в Крым Минтранс: паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно РИА «Новости»

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Паромная переправа между Крымом и Краснодарским краем работает стабильно. Об этом информировал ТАСС со ссылкой на данные Минтранса России.

В сообщении указано, что паром «Керченский-2» с большегрузами на борту отправился из Крыма в 01:52 и уже доставил в порт Кавказ 16 грузовиков и 25 пассажиров. В порту на паром загрузили новые машины, которые затем доставили в Крым.

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«В 05:50 паром вышел в третий рейс. Паромная переправа работает стабильно», — добавили в министерстве.

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Паром «Керченский-2» предназначен для малотоннажных грузовых автомобилей. Его первым запустили на линии между Крымом и Кавказом.

Ранее советник главы Крыма Олег Крючков уточнил, что первый паром отправится после того, как в проливе стихнет ветер.

На Крымском мосту утром 8 октября взорвался грузовик. Три человека погибли. Два пролета автомобильной части моста обрушились. Однако движение по мосту смогли открыть в тот же день. Автобусы и легковушки проходят полную процедуру осмотра. Для восстановления моста уже собрали проектировщиков и строителей, заказали материал.

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