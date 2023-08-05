Общество 05 августа 2023, 17:04 Минтранс разрешит любительским дронам летать в отведенных местах Замглавы Минтранса Чалик: любительские дроны смогут летать в городах в специальных зонах Unsplash

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Любительские гражданские беспилотные летательные аппараты смогут летать в населенных пунктах России, но только в специально отведенных местах. Об этом сообщил заместитель министра транспорта России Игорь Чалик, его слова привело РИА «Новости».

«Любительским беспилотникам можно будет летать в специальных зонах, которые выделят в каждом городе и каждом населенном пункте. В случае желания местных администраций, им нужно обратиться в Минтранс и мы установим эти спецзоны», — сказал замглавы ведомства.

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Чалик отметил, что в будущем в России значительно упростят правилам применения беспилотников для сельского хозяйства и любительских дронов.

Также замминистра отметил, что для интеграции беспилотников в пилотируемое воздушное пространство России потребуется мощная система искусственного интеллекта. По его словам, в настоящее время эту тему уже обсуждают в ведомстве.

В Москве и Московской области действует запрет на использование беспилотников. Исключение оставили для служб, действующих в интересах госнужд.