Минтранс призвали сделать гуманнее правила перевозки животных

Депутат Госдумы Алексей Корниенко направил главе Минтранса Евгению Дитриху письмо с просьбой сделать правила перевозки животных в транспорте более гуманными.

В обращении Корниенко попросил Дитриха рассмотреть возможность внести изменения в Федеральные авиационные правила «Общие правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей» «с целью установления гарантий и более широких возможностей для перевозки домашних животных в салоне самолета, основываясь на принципах нравственности и гуманизма», пишет РИА «Новости».

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Также в своем письме депутат напоминает о принятом ранее законе «Об ответственном обращении с животными», в соответствии с которым признается, что животные способны испытывать эмоции и физические страдания, ответственность за судьбу питомца закрепляется за человеком.

Корниенко, который представляет в Госдуме Дальневосточные регионы, в своем обращении также отмечает, что для жителей этих субъектов России тема перевозки животных стоит особо остро из-за длительности перелетов.

Ситуация с котом Виктором получила огласку после поста в Facebook Михаила Галина. Он рассказал, что летел домой из Риги во Владивосток. В столичном Шереметьево мужчина делал пересадку и работники «Аэрофлота» попросили взвесить пушистого пассажира. Оказалось, что кот Виктор весит 10 килограммов, вместо разрешенных восьми. Галин обратился за помощью к друзьям, которые привезли кошечку поменьше.

Хозяин питомца все же попал на борт, но для этого он показал сотрудникам авиакомпании другого пушистого. После инцидента перевозчик повел проверку, которая показала, что мужчина нарушил правила и тайком провез кота. В связи с этим его исключили из программы лояльности и аннулировали все накопленные мили. Сам владелец кота заявил, что не имеет никаких претензий, ведь он нарушил правила компании.