Минтранс предложил выделить отдельный транспорт для инвалидов

Минтранс готовит приказ, цель которого — обеспечить доступность транспортной инфраструктуры для людей с инвалидностью. Общественный транспорт, пригодный для перевозки маломобильных людей, предлагается специально маркировать.

Проект документа поступил для обсуждения во Всероссийское общество инвалидов (ВОИ), Всероссийское общество слепых и Всероссийское общество глухих. В первом — новую версию требований не оценили. Приказ нарушает права инвалидов-колясочников на доступный общественный транспорт, заявили «Известиям» в организации.

Минтранс предлагает помечать транспорт, пригодный для перевозки инвалидов, специальным знаком на лобовом стекле. Помимо устройств для посадки и высадки людей в колясках, на таких транспортных средствах должны объявлять остановки и показывать их на табло.

Разделение транспортных средств на несколько категорий противоречит закону «О социальной защите инвалидов», считают в ВОИ.

В Минтрансе, в свою очередь, отмечают, что повышение доступности общественного транспорта прописано в федеральной программе «Доступная среда», и новые правила на инвалидов не повлияют.

Всего согласно программе к 2025 году каждый четвертый автобус (24%) и каждый пятый трамвай (18%) в стране должны подходить для перевозки маломобильных жителей. Долю троллейбусов, которыми смогут пользоваться колясочники, планируют довести до 40%.