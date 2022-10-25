Минтранс предложил разрешить устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти | 360°

Общество 25 октября 2022, 17:29 Минтранс предложил разрешить устанавливать на самолеты неоригинальные запчасти Минтранс предложил разрешить при ремонте самолетов использовать неоригинальные запчасти РИА "Новости"

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Министерство транспорта России подготовило проект постановления, в котором хочет разрешить ремонт самолетов зарубежного производства с использованием неоригинальных запчастей. Текст документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

В пояснительной записке к документу указано, что решение призвано облегчить последствия влияния санкций на российский авиапарк.

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В проекте постановления разъясняется, что это единственный приемлемый вариант в данных условиях. Поставка оригинальных комплектующих сейчас сопряжена с большими трудностями, а запуск российского производства запчастей для иностранных самолетов требует долгого времени.

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Ведомство видит выход в производстве неоригинальных запчастей, которые разрешены к использованию Part Manufacturer Approval и European Part Approval.

Одновременно уделяется особое внимание качеству подготовки летчиков: ужесточили проверки авиационных учебных центров, некоторые из них закрыли, а специалистов лишили лицензий.

Минтранс России предложил ограничить ставку фрахта для нефтепродуктов. Проект поправок к Кодексу торгового мореплавания ведомство опубликовало на портале нормативных правовых актов, сообщило РИА ФАН.