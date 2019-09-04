Минтранс задумал отменить досмотр транзитных авиапассажиров
Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова, отмена предполетного досмотра обеспечит пассажирам комфортное и спокойное пребывание в аэропорту.
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«Соответствующие изменения (в приказ — прим. ред.) подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства», — приводит агентство слова чиновницы.
В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) Петрова также добавила, что этот приказ позволит аэропортам сэкономить, так как отпадет необходимость возведения перегородок, дополнительных коридоров и этажей для разграничения потоков.
Авиакомпании после принятия изменений в приказ тоже выиграют: отсутствие досмотра снизит время разворота самолета и стыковки рейсов.