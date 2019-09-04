  • Минтранс задумал отменить досмотр транзитных авиапассажиров

    04 сентября 2019, 15:10

    Андрей Иванов

    Минтранс России подготовил проект приказа, согласно которому транзитным пассажирам внутренних авиарейсов не нужно будет проходить предполетный досмотр.
    Минтранс задумал отменить досмотр транзитных авиапассажиров

    Как сообщил «Интерфакс» со ссылкой на директора департамента госполитики в области гражданской авиации Минтранса Светлана Петрова, отмена предполетного досмотра обеспечит пассажирам комфортное и спокойное пребывание в аэропорту.

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    «Соответствующие изменения (в приказ — прим. ред.) подготовлены Минтрансом и направлены на согласование в заинтересованные ведомства», — приводит агентство слова чиновницы.

    В кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) Петрова также добавила, что этот приказ позволит аэропортам сэкономить, так как отпадет необходимость возведения перегородок, дополнительных коридоров и этажей для разграничения потоков.

    Авиакомпании после принятия изменений в приказ тоже выиграют: отсутствие досмотра снизит время разворота самолета и стыковки рейсов.