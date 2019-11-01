Минтранс подготовил правила и дорожные знаки для гироскутеров

Был введен новый термин «средство индивидуальной мобильности» (СИМ), который включает роликовые коньки, самокаты, электросамокаты, скейтборды, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и прочие, за исключением велосипедов и инвалидных колясок.

Самокаты и гироскутеры внесут в ПДД. Их скорость ограничат, но этого недостаточно Подробнее

В законопроекте предлагается ввести в правила дорожного движения (ПДД) нового участника дорожного движения — лицо, передвигающееся на СИМ. А детей старше семи лет, использующих для передвижения роликовые коньки, самокаты и аналогичные средства исключить из термина «пешеход»

Планируется также запретить использование велосипедов и СИМ в пешеходных зонах за исключением детей до семи лет.

Минтранс предлагает также установить преимущество пешеходов во всех случаях совмещенного движения с велосипедистами и лицами, использующими СИМ, чью максимальную скорость движения предполагается ограничить 20 километрами в час.

Дети до семи лет смогут ездить на велосипедах и СИМ по тротуарам, пешеходным зонам и велопешеходным дорожкам по направлению движения. Дети от 7 до 14 лет — также, кроме пешеходных зон, а всем, кто старше 14 лет — только по велосипедным полосам, велосипедным и велопешеходным дорожкам и проезжей части велосипедных зон.