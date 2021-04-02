Минтранс опроверг подорожание авиабилетов в России

Никакого роста цен на авиабилеты в России нет. Перелеты подешевели по ряду внутренних направлений. Об этом сообщил Минтранс РФ, опровергая информацию из СМИ.

«Информация, представленная рядом агрегаторов о якобы росте цен на авиабилеты по сравнению с 2019 годом, не основана на данных всего рынка и не может расцениваться как реальное положение дел. Мы отмечаем уменьшение цен по целому ряду направлений в России», — цитирует РИА «Новости» пресс-службу ведомства.

Ранее газета «Известия» проанализировала данные по билетному ценнику от агрегаторов для путешественников и опубликовала материал, в котором говорится, что на период вылета с апреля по май цены на авиабилеты выросли на 15-120% по сравнению с 2019 годом.

Как написало издание, стоимость билетов растет из-за увеличения основных статей расходов, накопленного за прошлый год убытка и низкой рентабельности сектора. Газета сообщила, что самые дорогие билеты сейчас на самолеты из Москвы в Набережные Челны, Томск, Нижнекамск и Чебоксары, а снижение цен для повышения спроса долго продолжаться не могло.