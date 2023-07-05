Эксклюзив 05 июля 2023, 19:13 Минтранс опроверг идею ввести сборы с пассажиров для резервного фонда Минтранс опроверг информацию о создании резервного фонда помощи пассажирам РИА «Новости»

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Министерство транспорта России прокомментировало сообщения СМИ о работе над введением дополнительных сборов с пассажиров для наполнения резервного фонда. Ведомство сообщило «360», что российские авиакомпании высказались против создания подобного фонда.

«Минтранс России не ведет работу ни с АО „Авиагарант“, ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. Информация об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда не соответствует действительности», — отметили в ведомстве.

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В пресс-службе Минтранса добавили, что ведущие российские авиакомпании высказались против создания такого фонда, ведь это противоречит основным задачам деятельности отрасли. Речь идет о невозможности повышения доступности услуг воздушного транспорта для населения.

В настоящее время Минтранс совместно с Росавиацией проводит мониторинг финансово-экономического состояния авиакомпаний. Условий для ухудшения экономического положения авиаперевозчиков на сегодняшний день нет, поэтому создавать такой фонд бессмысленно, резюмировали в министерстве.

Ранее появились сообщения о том, что Минтранс вернулся к идее ввести сбор с пассажиров в резервный фонд в случае банкротства авиакомпании.