Минтранс изменил требования к фотографиям авто во время техосмотра

Минтранс России обновил требования к фотографированию автомобиля операторами техосмотра. Изменения коснулись и порядка хранения фото в ЕАИС.

Обновленные правила начнут действовать с 8 июня этого года. Документ уже был рассмотрен и доработан после обсуждений, указано на госпортале.

Теперь при техосмотре машин, грузовиков и мотоциклов фото должно быть сделано в начале проведения ТО. На нем должно быть видна передняя часть с маркой, цветом и госномером. В конце ТО транспортное средство должно быть сфотографировано сзади с аналогичными требованиями.

Фотографиями должны быть в формате jpg, jpeg, png или представлять одиночный кадр видеоряда в формате MJPEG. На них должна стоять дата, время, координаты места фотографирования, а также усиленная квалифицированная электронная подпись. Изменения также коснулись объема файла.

Фото будут храниться в единой автоматизированной информационной системе технического осмотра в время действия ТО.

Ранее Минтранс опубликовал проект изменений в правила прохождения техосмотра. Согласно нововведениям, теперь «должностное лицо», читай — сотрудник ГИБДД, может аннулировать диагностическую карту, которую выдают по итогам ТО.