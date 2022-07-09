Минтранс: авиакомпании РФ не будут использовать контрафактные детали

Российские компании не станут ставить контрафактные детали на иностранные самолеты. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на министра транспорта России Виталия Савельева.

По его словам, самое главное — это безопасность авиации. В связи с этим правительство ищет другие возможности поддержать отечественные авиакомпании.

«Мы стараемся решить эту задачу с нашими промышленниками. Минпромторг тоже нам пытается [предоставить] какие-то смазочные материалы, расходные материалы», — рассказал Савельев.

Он заключил, что на самолет нельзя ставить запчасти, которые не прошли сертификацию. В связи с этим на решение проблемы потребуется время, уточнил Савельев.

Ранее российские авиакомпании попросили у Минтранса разрешения вернуть часть самолетов за рубеж. Это касается тех самолетов, которые точно не смогут летать в России.