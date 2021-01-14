Минсвязи Омской области ответит на жалобы студента, который выходил в Сеть с березы

Блогер из Омской области Алексей Дудоладов многократно жаловался на сложности с интернетом. Для дистанционного обучения и записи роликов он даже залезал на дерево. Замминистра промышленности, связи, цифрового и научно-технического развития региона намерен доказать, что связь в деревне Станкевичи отлично работает.

«Замминистра сейчас подъезжает к населенному пункту, откуда родом Алексей. Сейчас специально он оттуда своего своего телефона сделает видеоконференцию через Zoom», — сообщил «360» представитель ведомства Анатолий.

Таким образом чиновник хочет показать, что интернет в этой местности нормально работает. По словам Анатолия, Дудоладов не хочет пускать к себе журналистов, которые захотели замерить у него скорость интернета.

О проблемах с интернетом студент Омского института водного транспорта Дудоладов сообщил еще в ноябре 2020 года. Он рассказывал и показывал, что залезает на дерево, чтобы поймать сигнал. По его словам, он не раз жаловался властям, но те не реагировали на проблему. В январе 2021 года он заявил, что упал с дерева.