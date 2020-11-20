Минстрой выступил за запрет строительства апартаментов

Строительство апартаментов в России могут запретить. При этом уже возведенное жилье получит жилой статус на уровне закона. Вопрос обсуждают уже не первый год.

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин заметил в беседе с РИА «Новости», что в министерстве за последние полгода высказывали разные мнения по поводу судьбы апартаментов.

«Пока наша позиция, что, наверное, это нецелесообразно в будущем строить все, что не подходит под жилое», — пояснил чиновник.

Он добавил, что уже построенное «должно попасть под амнистию». Его также необходимо учесть в объеме ввода жилья.

«С какого-то момента мы должны честно друг другу ответить, что <…> эта лавочка закрывается, с сегодняшнего дня мы строим только жилье», — подчеркнул Стасишин.

В Минстрое рассчитывали принять законопроект о статусе апартаментов еще в 2016 году. Юридически их хотели приравнять к жилым помещениям в многоквартирных домах.

В Совфеде, уточнил «Интерфакс», сформируют позицию по вопросу в ближайшее время. Сенатор Аркадий Чернецкий заявил, что для определения статуса апартаментов как жилых помещений нужно изменить статьи Жилищного кодекса РФ, в частности те, что касаются перевода нежилого помещения в жилое. Подобное возможно только при соблюдении жестких требований, которым апартаменты обычно не соответствуют.