Минстрой утвердил нормативы на цены за строительство мусорных заводов

Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу, разработал укрупненные нормативы цены строительства для объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Минстрой РФ утвердил эти нормативы и выпустил об этом приказ от 20 августа 2021 года.

«Для отрасли обращения с отходами крайне важной составляющей является возможность привлечения инвестиций. Общий объем необходимых отрасли инвестиций составляет около 300 миллиардов рублей, из которых частных — 210−230 миллиардов рублей. Остальное — это деньги из бюджета. Таким образом планируется, что 1 рубль бюджетных инвестиций должен привлечь 2,46 рубля частных. Установление нормативов цены строительства позволяет нам понимать, какой объем денежных средств необходимо привлекать в виде инвестиций и с учетом финансирования за счет бюджета в объекты обращения с ТКО», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Планируется, что РЭО разработает 40 показателей, которые помогут отрасли определять плановую стоимость всех объектов по обращению с ТКО. В компании отметили, что это позволит планировать расходы бюджета на реализацию мусорной реформы.

Нормативы РЭО разрабатывал совместно с ФАУ «Главгосэкспертиза». Они будут распространяться на объекты обращения с ТКО. Среди них также будут мощности по утилизации органических отходов, имеется в виду компостирование, а также объекты размещения отходов и инфраструктуры.