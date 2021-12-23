Минстрой утвердил нормативы на цены за строительство мусорных заводов

Российский экологический оператор (РЭО), курирующий мусорную реформу, разработал укрупненные нормативы цены строительства для объектов обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Минстрой РФ утвердил эти нормативы и выпустил об этом приказ от 14 декабря 2021 года.

«Удельная стоимость объектов компостирования биогенных отходов в закрытых помещениях в буртах на одну тысячу тонн мощности в год, составит порядка 3,8 млн. рублей. Стоимость строительства 1 м² общей площади ремонтно-механических мастерских составит около 72,4 тыс. рублей. Удельная стоимость строительства очистных сооружений очистки фильтрата производительностью 30 кубических метров в сутки, на единицу производительности в сутки составит 2,2 тыс. рублей. А планируемая стоимость строительства объекта капитального строительства „Пункты заправки топливом технических средств механизации с резервуаром для хранения топлива емкостью 30 м3“ составит 2,7 млн. рублей. Указанные удельные стоимости даны для базового региона, без учета НДС, в текущем уровне цен на 01.01.2021г», — пояснил гендиректор РЭО Денис Буцаев.

В компании также отметили, что это позволит планировать расходы бюджета на реализацию мусорной реформы.

«Разрабатываемые ППК РЭО укрупненные нормативы цены строительства предназначены для планирования объемов капитальных вложений при строительстве объектов обращения с отходами при финансировании их создания за счет бюджетных средств. Комплекс разработанных НЦС поможет ориентироваться органам власти РФ, субъектов РФ и муниципалитетам грамотно и обоснованно планировать объемы финансирования на создание таких объектов. Утвержденные приказом Минстроя России от 14.12.2021 № 929/пр показатели НЦС являются дополнением к ранее разработанным показателям НЦС и расширяют перечень объектов капитального строительства, для которых может быть рассчитана предварительная стоимость строительства на этапе предварительного обоснования инвестиций.», — сообщил заместитель генерального директора РЭО по региональному развитию и инфраструктуре Евгений Карелов.

Денис Буцаев также добавил, что для отрасли обращения с отходами крайне важной составляющей является возможность привлечения инвестиций. «Общий объем необходимых отрасли инвестиций составляет около 300 миллиардов рублей, из которых частных — 210−230 миллиардов рублей. Остальное — это деньги из бюджета. Таким образом планируется, что 1 рубль бюджетных инвестиций должен привлечь 2,46 рубля частных. Установление нормативов цены строительства позволяет нам понимать, какой объем денежных средств необходимо привлекать в виде инвестиций и с учетом финансирования за счет бюджета в объекты обращения с ТКО», — сказал генеральный директор ППК «Российский экологический оператор» Денис Буцаев.

Ранее сообщалось, что нормативы РЭО создавал вместе с ФАУ «Главгосэкспертиза»