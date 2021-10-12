Минстрой утвердил критерии аварийного жилья

Министерство строительства России опубликовало список признаков и критериев, которые точно определят именно аварийное жилье и степень его старости. Документ с этими положениями уже вступил в силу с 12 октября, о чем написали на сайте МИЦ «Известия».

Аварийными или «ограниченно годными» могут признать здания, у которых есть какие-либо повреждения несущей конструкции, или которые накренены.

Жить в таких домах можно, если нет риска внезапного обрушения, но за их состоянием нужно постоянно следить. Оценку зданий будут проводить специальные региональные комиссии, а организовать проверку смогут сами жильцы — если подадут заявку на сайте Госуслуг.

Решение признать дом аварийным выносится не сразу, а только через 30 дней — после проверки комиссией. Затем заявители смогут получить ответ про статус своего дома от региональных властей.

Существует программа досрочного расселения собственников жилья, которое признали аварийным. 5 октября в Фонде ЖКХ заявили, что с ее помощью можно будет переселить больше 50 тысяч человек.