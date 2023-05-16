Общество 16 мая 2023, 10:29 Минстрой: россияне смогут заказывать разработку проекта жилого дома в режиме «одного окна»

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В пресс-службе Министерства строительства и ЖКХ рассказали, что теперь на суперсервисе «Цифровое строительство индивидуального жилого дома» россияне смогут не только получать жилищный кредит, но и в режиме «одного окна» заказывать разработку проекта жилого дома. Об этом написала «Парламентская газета».

Сервис предоставляет услуги по заключению договоров с подрядчиком строительства и поставщиком стройматериалов. В ближайшем будущем он может снизить ставки по ипотечным кредитам для индивидуальных застройщиков.

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«К суперсервису подключено 11 банков, выдающих ипотечные займы на ИЖС, а также 1174 ресурсоснабжающие организации, из них 536 газоснабжающих и 638 энергоснабжающих», — сообщили в Минстрое.

Начиная с февраля 2023 года, сервис начал взаимодействовать с порталом «Госуслуги».