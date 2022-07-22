Минстрой РФ предложил строить многоэтажные дома из дерева

Минстрой РФ подготовил план развития домостроения на следующие два года. В нем говорится, что жилые дома высотой до двенадцати этажей нужно строить из дерева. Об этом написала «Российская газета».

По словам экспертов в области строительства, такие дома имеют экологичность, их легче ремонтировать, а устаревшие здания будет проще разобрать и пустить на переработку. Кроме того, в России достаточно материала для постройки подобных многоэтажек, написали «Дни.ру».

Первый пилотный проект в скором времени будет реализован в Вологодской области. Там появятся два деревянных здания высотой в четыре этажа. Граждане смогут въехать в свое новое жилище уже этой осенью.

В качестве стройматериалов эксперты будут использовать клееный брус, CLT– и LVL-панели (перекрестно-клееная древесина и шпон).