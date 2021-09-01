Минстрой разработал новый способ расчета цены за квадратный метр жилья

Минстрой разработал новую методику расчета стоимости квадратного метра общей площади жилья по стране и его средней рыночной стоимости по субъектам РФ. Об этом ведомство заявило в ответ на запрос Совета Федерации.

В Совфеде ранее указали на то, что расчетную стоимость квадратного метра жилья при переселении людей из аварийных домов нужно изменить из-за подорожания строительных материалов, сообщил РБК.

В Минстрое сообщили, что она будет рассчитываться иначе. По новой методике расчет средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам будет производиться на основе средневзвешенной цены квадратного метра общей площади жилого помещения на первичном и вторичном рынках жилья по типовым квартирам.

Для примера ведомство привело расчет показателя средней рыночной стоимости квадратного метра общей площади жилого помещения в Пензенской области на IV квартал этого года. По новой методике цена составит 48 017 рублей, это на 17,4% выше показателя IV квартала по действующей методике.

По данным Минстроя, с 2019 по 2024 год из федерального бюджета на переселение россиян из аварийного жилья планируется направить более 406 миллиардов рублей исходя из пропорции софинансирования 97% и 7% из средств бюджетов регионов.