Минстрой предложил упростить въезд мигрантов для работы на стройках

Правительство России рассмотрит просьбу Министерства строительства упростить въезд мигрантов для работы на стройках. Это позволит избежать переноса сроков начала возведения или сдачи многих объектов из-за дефицита рабочей силы, возникшего из-за пандемии.

Минстрой РФ согласовал предложения с МВД РФ, Минтрудом РФ и Роспотребнадзором и внес на рассмотрение в правительство РФ.

«В настоящее время Минстроем России прорабатывается вопрос упрощения условий въезда для трудовых мигрантов, привлекаемых для работы на нескольких строительных объектах на территории субъектов РФ. При этом въезд на территорию РФ предлагается разрешить только организациям, которые гарантируют обеспечение санитарно-эпидемиологического контроля», — рассказали в пресс-службе ведомства РИА «Новости».

Разрешение на упрощенный въезд мигрантов смогут получить только крупные строительные организации по специальным спискам.

Представители компаний, которые получат разрешения, должны будут поставить их на миграционный учет и оформить с ними трудовые отношения. Если мигрант заболеет, то работодатель организует ему лечение и проживание.

Иностранные граждане за три дня до въезда на территорию России должны предоставить отрицательный результат теста на COVID-19.

Эксперты РИА «Недвижимость» предполагают, что мигрантов на строительных площадках могут заменить российские женщины. С 1 января вступает в силу положения приказа Минтруда, сокративший список запрещенных для женщин специальностей более чем на 30 позиций. Среди них много профессий из строительной сферы.