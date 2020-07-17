Минстрой понизит стоимость жилья

Стоимость жилья в России можно снизить за счет уменьшения процентных ставок. Кроме того, правительство внедрит новые технологии при строительстве и ликвидирует лишние административные процедуры. Об этом рассказал глава Минстроя Владимир Якушев.

«Нужно сделать все, чтобы уменьшить стоимость квадратного метра, сделать жилье доступнее для наших граждан», — заявил Якушев на совещании по реализации проекта «Жилье и городская среда» в Липецкой области. Слова министра приводит ТАСС.

Правительство сейчас работает над составлением программы по уменьшению стоимости квадратного метра жилья, чтобы больше людей могли позволить себе взять ипотеку или купить квартиру, дом или участок за свои деньги. Якушев добавил, что принимать меры необходимо, потому что из-за пандемии реальные доходы населения упали, а значит, снизилась и покупательская способность.

Ранее стало известно, что российские банки снизили процент первоначального взноса по ипотеке. Теперь приобрести жилье в кредит можно, оплатив сразу лишь 10% от стоимости новостройки или «вторички».