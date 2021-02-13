Минстрой подготовил правила строительства приютов для животных

Минстрой России разработал свод правил, устанавливающих требования к реконструкции и строительству приютов для животных. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В документе «Приюты для животных. Правила проектирования, строительства» определены параметры территорий, выделяемых под такие объекты, а также характеристики зданий. В частности, прописан состав помещений приюта.

Согласно документу, в приюте может содержаться не более 300 животных. Либо, если собак и кошек больше, между вольерами должно быть расстояние 60 метров.

Свод правил вводит разделение приютов на государственные, муниципальные и частные. Они могут предназначаться для содержания отдельно кошек, собак или быть смешанного типа.

«Отсутствие норм приводит к тому, что в некоторых приютах содержится слишком большое количество животных, выделяется недостаточная территория для осуществления необходимых мероприятий», — заявил замминистра Дмитрий Волков.

Документ прошел процедуру публичного обсуждения. Когда он вступит в действие, в министерстве не уточнили.