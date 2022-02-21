Минстрой поддержал законопроект о похоронном деле

Законопроект о похоронном деле в России получил положительное заключение Минстроя РФ, сообщила один из авторов инициативы, депутат Светлана Разворотнева со ссылкой на официальное заключение ведомства. Принятие документа должно помочь в решении проблем с недобросовестными ритуальными агентами и регулировании цен на минимальный перечень услуг.

«Будет реализован четкий механизм защиты прав граждан на своевременное предоставление качественных похоронных услуг, а также предотвращения навязывания похоронных услуг криминальными элементами и незаконного распространения персональных данных», — добавила Разворотнева.

Кроме того, проект закона «О погребении и похоронном деле» сделает обязательной инвентаризацию кладбищ по всех субъектах РФ.

Светлана Разворотнева поблагодарила коллег за «обстоятельный анализ документа и объективную оценку ситуации на рынке, которая нуждается в изменении». По словам парламентария, Минстрой поддержал идею установить фиксированные требования для работы предприятий в ритуальных услугах и указал на возможность организовать единую госполитику в этой сфере с помощью нового федерального закона.

Эксперты не раз отмечали, что из-за отсутствия четких стандартов и требований к поставщикам ритуальных услуг в них работают все больше неблагонадежных предпринимателей. Если законопроект примут, компания сможет трудиться в этой сфере только при наличии специального разрешения. Предполагается, что выдавать его будет уполномоченный орган субъекта федерации в сфере похоронного дела. Все благонадежные организации внесут в публичный реестр с указанием услуг и их стоимости.

Проект закона планируют внести на рассмотрение в нижнюю палату парламента.