Минстрой оценил готовность регионов отказаться от мигрантов на стройках
Минстрой: регионы согласны отказаться от мигрантов на стройках, но надо подготовиться
Любой регион смог бы обойтись без приезжих рабочих на стройках. Так полагает глава Минстроя Ирек Файзуллин.
«Каждый регион готов бы был работать без них. Но к этому нужно хорошо подготовиться, обучить кадры — и только готовыми переходить к работе на собственных силах», — объяснил он в интервью РИА «Новости», подчеркнув, что за один день с такой работой не справиться.
Об уменьшении процента мигрантов от числа рабочих на стройках начали задумываться после высказывания мэра Москвы Сергея Собянина о необходимости снижать количество приезжих на программах постройки домов по реновации. Вместо них он посоветовал поднимать рабочим заработную плату и привлекать этим соотечественников из регионов, одновременно увеличивая механизацию процессов.
Сейчас мигранты занимают от 20 до 60% от общего числа трудящихся на стройках Москвы. В начале зимы заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков заявил, что мигрантов в области коммунального хозяйства стало меньше на 40%.