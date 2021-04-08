Минстрой объяснил рост цен на жилье

Минстрой России назвал несколько причин роста цен на жилье в стране: пандемия СОVID и ограничения, связанные с ней, подорожание стройматериалов и льготная ипотека.

«Увеличение доступности ипотечных кредитов, низкие ставки по депозитам населения на фоне сохранения экономической неопределенности <…> привели к увеличению привлекательности жилья как средства сбережения», — сказано в сообщении Минстроя.

Как пишет РБК, заявление ведомство последовало за совещанием Владимира Путина, на котором он обсуждал данную проблему.

Министерство подчеркнуло, что все указанные факторы привели к тому, что спрос на жилье вырос, а предложение на рынке снизилось.

Кроме того, из-за коронавируса встали стройки по всей стране, застройщики, в том числе, столкнулись с нехваткой рабочих. Что касается строительных материалов, то только металл подорожал на 70%.

В России задумались о введении дополнительных льгот для малоимущих. Коснутся они оплаты электроэнергии. В новый механизм адресной поддержки могут включить граждан с высокими доходами.