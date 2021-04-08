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    08 апреля 2021, 22:33

    Минстрой объяснил рост цен на жилье

    Наталья Жуковская

    Минстрой России назвал несколько причин роста цен на жилье в стране: пандемия СОVID и ограничения, связанные с ней, подорожание стройматериалов и льготная ипотека.

    Минстрой объяснил рост цен на жилье

    «Увеличение доступности ипотечных кредитов, низкие ставки по депозитам населения на фоне сохранения экономической неопределенности <…> привели к увеличению привлекательности жилья как средства сбережения», — сказано в сообщении Минстроя.

    Как пишет РБК, заявление ведомство последовало за совещанием Владимира Путина, на котором он обсуждал данную проблему.

    Министерство подчеркнуло, что все указанные факторы привели к тому, что спрос на жилье вырос, а предложение на рынке снизилось.

    Кроме того, из-за коронавируса встали стройки по всей стране, застройщики, в том числе, столкнулись с нехваткой рабочих. Что касается строительных материалов, то только металл подорожал на 70%.

    В России задумались о введении дополнительных льгот для малоимущих. Коснутся они оплаты электроэнергии. В новый механизм адресной поддержки могут включить граждан с высокими доходами.