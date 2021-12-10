Минстрой объяснил планы ввести штрафы за непрозрачную аренду

Государственная информационная система (ГИС), которую сейчас разрабатывают, нужна для того, чтобы сделать рынок аренды жилья более прозрачным и защитить права арендодателей и съемщиков. Об этом в пресс-службе Минстроя сообщили РБК.

О том, что ведомство хочет ввести штрафы для наказания арендодателей, которые скрывают свои расчеты, сдавая квартиры и другие помещения, стало известно ранее.

Служба ГИС работает совместно с другими регуляторами, объяснили журналистам в Минстрое. Сейчас законопроект о функционировании системы регламентируется, а к весне он будет ожидаемо готов к прочтению в Госдуме.

Заместитель главы Минстроя Никита Стасишин отметил, что ГИС будет полностью принадлежать государству, но чтобы ее запустить, власти не хотят расходовать деньги из федерального бюджета, а планируют привлечь частный капитал. Контролировать проект продолжит Минстрой.

Согласно законопроекту, владелец жилья под аренду должен будет в течение 30 дней с момента заключения договора или внесения в него изменений сообщить об этом на электронной платформе.