Минстрой не поддержал исключение студий и «однушек» из программ ипотечного кредитования

Минстрой не поддержал инициативу Счетной палаты об исключении студий и однокомнатных квартир из всех программ ипотечного кредитования с господдержкой. Вводить подобные ограничения не планируется, информировала пресс-служба министерства.

Согласно позиции Минстроя, у россиян не должно быть ограничений в возможности выбора жилья по льготной ипотечной программе.

«Корректировки программы льготной ипотеки в части введения каких-либо ограничений на приобретение малометражного жилья в настоящее время не рассматриваются. Минстрой России подобные инициативы не поддерживает», — подчеркнули в сообщении.

В ведомстве напомнили, что программы льготного ипотечного кредитования нацелены на улучшение жилищных условий людей. Установление ограничений «может создать дополнительные барьеры», поскольку покупка большего по метражу жилья не только требует большого первоначального взноса, но и увеличивает последующий ежемесячный платеж.

«Реализация программы льготной ипотеки будет продолжена без изменений в части параметров приобретаемого жилья», — пообещали в Минстрое.