Минстрой назвал средние убытки российских водоканалов в год

Убытки российских водоканалов в среднем составляют около 50 млрд рублей в год с учетом всех муниципальных предприятий страны. Причина кроется в несоответствии величины тарифов себестоимости.

Об этом сообщил замминистра строительства и ЖКХ Максим Егоров. Такое заявление он сделал во время круглого стола «Проблемы модернизации коммунальной инфраструктуры» в Совете Федерации. Его слова процитировал ТАСС.

Он отметил, что самый низкий тариф в России на воду — в одной из республик Северного Кавказа. Жители одного из муниципальных образований платят за кубометр всего два рубля семь копеек. Он подчеркнул, что этот тариф является «чисто убыточным».

При этом в среднем по стране стоимость за кубометр составляет 28 рублей при себестоимости в районе 40-50 рублей. В результате предприятия водоканалов работают в убыток — в год они теряют 50 миллиардов рублей.

«Население, возможно, будет меня ругать, что тарифы ЖКХ достаточно высоки. <…> Средний у нас тариф — в районе 28 рублей [за кубометр] при средней себестоимости в районе 40-50 рублей. Средняя убыточность предприятий водоканалов у нас в стране — минус 50 млрд рублей в год», — пояснил он.

Эксперт тематической площадки Общероссийского народного фронта «Жилье и городская среда» Павел Склянчук рассказал агентству, что в России более четырех тысяч таких организаций. Они оказывают не только услуги водоснабжения, но и занимаются водоотведением. При этом половину абонентов обеспечивают в унитарной форме.

По его словам, убыточными считаются многие водоканалы станы. Именно они находятся в наиболее бедственном положении из всех подотраслей сферы ЖКХ.