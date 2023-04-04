Общество 04 апреля 2023, 02:18 Минстрой назвал фейком новость об обязательном допуске в жилище коммунальщиков Замминистра Ересько: Минстрой не выдвигал инициативы обязать впускать сотрудников ЖКХ РИА «Новости»

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Минстрой России не выдвигал инициативу об обязательном доступе в жилье сотрудников ЖКХ для установки и обслуживания умных счетчиков. Эту информацию в беседе с ТАСС опроверг заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Алексей Ересько.

«Это какой-то непонятный фейк. Я об этом не знаю. Хочу официально заявить, что Минстрой такой инициативы не выдвигал», — заявил замминистра.

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Информация, что россиян обяжут впускать в квартиры и дома сотрудников ЖКХ появилась в газете «Известия» со ссылкой на доклад Минстроя в правительстве. Зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева в Telegram-канале отметила, что сейчас нет никаких конкретных законопроектов, которые обяжут собственников пускать в квартиры или дома представителей ЖКХ. Она заявила, что никто не предлагал отменить норму Конституции о неприкосновенности жилья.

«В своем письме Минстрой указал на то, что эти проблемы надо решать, в том числе решать вопрос по допуску в квартиры и индивидуальные дома. Никто и нигде не предлагал отменить норму Конституции о неприкосновенности жилища», — написала Разворотнева в пояснительном посте.

Информацию об обязательстве впускать в квартиру коммунальщиков она назвала недоразумением.