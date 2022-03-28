Минстрой исключил рост тарифов ЖКХ выше уровня индексации

Тарифы ЖКХ в 2022 году не вырастут больше, чем на запланированный ранее уровень индексации. Об этом РИА «Новости» сообщил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Ирек Файзуллин.

«Отрабатываются разные сценарии, но задачи повышения тарифов нет. Мы не собираемся повышать тарифы после 1 июля», — сообщил министр.

Глава комитета по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов добавил, что рассматривается вариант снижения планки совокупного дохода семьи для предоставления соответствующих субсидий по оплате ЖКХ.

Размер платы за ЖКХ в России может вырасти из-за новых правил, по которым начисления за содержание общественного имущества домов будут пересчитывать по фактическим объемам полученных услуг.

Первый зампред Госдумы по энергетике Игорь Ананских напомнил россиянам, что для экономии оплаты электричества на крышу дома можно установить солнечную батарею.