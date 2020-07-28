Минская милиция задержала международных журналистов, в том числе из России

Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС, а также журналистов агентства Reuters, телеканала «Белсат» и портала tut.by. После проверки документов всех отпустили.

О задержании рассказала фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосенко, которая сама позвонила коллегам.

«Нас собрали в одной комнате, переписали паспортные данные и данные журналистских удостоверений и после этого отпустили», — приводит ТАСС слова своего Натальи Федосенко.

Журналисты собрались у здания Комитета госбезопасности, куда предвыборный штаб Виктора Бабарико собирался передать ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Белоруссии.

При этом пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опровергла информацию о задержании журналистов. По ее словам, корреспондентов «не задерживали, а доставили в отделение для проверки документов».

Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком страны зарегистрировал пять кандидатов на должность главы государства: Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя.