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    28 июля 2020, 17:53

    Минская милиция задержала международных журналистов, в том числе из России

    Ксения Басырова

    Белорусская милиция задержала фотокорреспондента ТАСС, а также журналистов агентства Reuters, телеканала «Белсат» и портала tut.by. После проверки документов всех отпустили.
    Минская милиция задержала международных журналистов, в том числе из России

    О задержании рассказала фотокорреспондент ТАСС Наталья Федосенко, которая сама позвонила коллегам.

    «Нас собрали в одной комнате, переписали паспортные данные и данные журналистских удостоверений и после этого отпустили», — приводит ТАСС слова своего Натальи Федосенко.

    Журналисты собрались у здания Комитета госбезопасности, куда предвыборный штаб Виктора Бабарико собирался передать ходатайство об изменении меры пресечения экс-кандидату в президенты Белоруссии.

    При этом пресс-секретарь МВД Белоруссии Ольга Чемоданова опровергла информацию о задержании журналистов. По ее словам, корреспондентов «не задерживали, а доставили в отделение для проверки документов».

    Выборы президента Белоруссии пройдут 9 августа. Центризбирком страны зарегистрировал пять кандидатов на должность главы государства: Андрея Дмитриева, Анны Канопацкой, Александра Лукашенко, Светланы Тихановской, Сергея Череченя.

    Новости SMI.FM