Минсельхоз заверил россиян в отсутствии дефицита сахара

Дефицита сахара на российском рынке нет и не ожидается в ближайшем будущем. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства сельского хозяйства РФ.

«В настоящее время участники соглашений о стабилизации цен на сахар, занимающие порядка 100% рынка, выполняют свои обязательства и отгружают продукцию в объемах, полностью обеспечивающих потребности внутреннего рынка», — передал ТАСС слова представителя ведомства.

Как отметили в пресс-службе, российский рынок обеспечен необходимыми объемами сахара. В ближайшее время его дефицита не ожидается.

Накануне газета «Известия» со ссылкой на источники сообщила, что с середины февраля региональные торговые сети и мелкие компании испытывают перебои с поставками сахара-песка. Якобы изготовители не хотели продавать большой объем по фиксированной цене, к тому же заявив, что излишков этого продукта у них не было. Издание выяснило, что в некоторых московских магазинах сахара по фиксированной цене не наблюдается.

Позже производители сахара рассказали «Ведомостям», что работают в рамках соглашения. Они добавили, что торговые сети запрашивают слишком много продукции.