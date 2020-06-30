Минсельхоз заявил об отсутствии дефицита баранины на внутренних рынках

«Минсельхоз России не ожидает возникновения дефицита мяса баранины и ягнятины на внутреннем рынке», — приводит слова официального представителя ведомства «Парламентская газета».

По данным министерства, поддержка отрасли помогает обеспечению продукцией внутреннего рынка, а также наращиванию экспорта. Там напомнили, что одним из главных видов поддержки овцеводства является льготное кредитование. Также производителям оказывают поддержку в рамках «компенсирующей» и «стимулирующей» субсидий.