Общество 16 июня 2023, 15:08 Минсельхоз заявил о снижении урожая овощей в новых регионах РФ из-за разрушения Каховской ГЭС Минсельхоз: сбор овощей в новых регионах снизится из-за ЧП на Каховской ГЭС РИА «Новости»

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Разрушение Каховской ГЭС повлияет на сбор урожая овощей в новых российских регионах. Об этом в ходе ПМЭФ сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев.

«Может быть, по овощам будет некоторое падение, с учетом событий на Каховской ГЭС», — процитировал министра ТАСС.

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Патрушев добавил, что в этом сезоне в новых регионах планируется собрать порядка трех миллионов тонн зерна. Урожай масличных культур должен составить вдвое меньше — 1,5 миллиона тонн.

Разрушение Каховской ГЭС произошло в начале июня. В результате этого населенные пункты Херсонской области оказались затоплены, погибли 18 человек. По последним данным, вода ушла из 3051 жилого дома в Херсонской области. Но это только 12% от всего затопленного жилого массива.

Президент России Владимир Путин обвинил украинскую сторону в разрушении Каховской ГЭС. Он отметил, что Украина «стремилась к этому». Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что плотина подлежит восстановлению, и после того, как сойдет вода, сделают необходимые замеры.