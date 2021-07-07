Минсельхоз уточнил правила использования слова Champagne на этикетках с вином

Новый российский закон не запрещает использовать слово Champagne в географическом обозначении вина. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

Вместе с тем, указание на этикетке вида винодельческой продукции — то есть «игристое вино» — является обязательным, в том числе для импортируемой продукции, сообщило РИА «Новости».

Ранее изменения российского закона о виноделии прокомментировали в Еврокомиссии. Там выразили опасения, что эти правила могут как-то ущемить права компаний. Однако в Минсельхозе отметили, что со стороны ЕК никаких запросов по вопросу законодательных норм не поступало. Если вопросы поступят, то министерство организует консультацию, чтобы разъяснить новые требования, заключили в пресс-службе ведомства.

Накануне министр сельского хозяйства Франции Жюльен Денорманди заявил о монополии на название «шампанское». Он указал на то, что это название используется только для наименования игристых вин, произведенных в одноименном регионе европейской страны.

«Слово „шампанское“ имеет французское происхождение. Мы продолжим работать по этому направлению с властями России», — заверил Денорманди.