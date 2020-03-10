Минсельхоз успокоил россиян по поводу цен на продукты

Повышения цен на основные виды продуктов в России из-за скачка курсов валют по отношению к рублю не ожидается. В этом заверили в российском Министерстве сельского хозяйства. Впрочем, могут подорожать продукты, которые везут в Россию из-за границы.

«Минсельхоз России не ожидает повышения цен на основные категории продуктов питания. Доля импортной составляющей в отечественной продукции незначительна. Заблаговременно обеспечена высокая степень подготовки аграриев к сезонным полевым работам», — добавили в Минсельхозе. Сообщение ведомства процитировало РИА «Новости».

Падение курса рубля по отношению к мировым валютам не должно сказаться на цене импортных продуктов — тех, которые Россия покупает за рубежом, потому что по климатическим условиям некоторые из них невозможно получить в России. Основные импортные категории товаров для проведения весенней кампании уже закуплены, отчитались в Минсельхозе.

Эксперты уже оценили все возможные последствия от скачка курса валют. Если покупательная способность россиян и снизится, то несущественно, при этом радикально товары первой необходимости, скорее всего, не подорожают. Специалисты уверены, что падение курса рубля — явление временное. Собственные меры по стабилизации экономики предпринимает и российский Центробанк: например, регулятор решил продавать валюту на внутреннем российском рынке.