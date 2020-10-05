Минсельхоз США спрогнозировал увеличение производства свинины в РФ

Служба сельского хозяйства зарубежных стран Минсельхоза США сделала прогноз, согласно которому в России повысится выпуск свиного мяса. В отчете ведомства говорится, что темпы импортозамещения в РФ оказались быстрее, чем ожидалось.

«Согласно прогнозам, производство свинины в 2020 году возрастет до 3,52 миллиона тонн в убойном весе, что свидетельствует о более быстрых, чем предполагалось, темпах импортозамещения и открытиях новых рынков экспорта», — процитировал аналитиков сайт RT.

По данным документа, в будущем году производство увеличится до 3,6 миллиона тонн. Сотрудники американского ведомства отметили, что в минувшем году в нашей стране произвели 3,3 миллиона тонн свиного мяса.

С прошлого года российскую свинину закупает Вьетнам. Как считают специалисты, в грядущем году отечественные производители выйдут и на другие площадки.