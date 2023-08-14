Общество 14 августа 2023, 09:18 Минсельхоз сравнил стоимость главного ингредиента для майонеза после сообщений о росте цен Минсельхоз отреагировал на сообщения СМИ о планируемом росте цен на майонез в России

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Цены производителей на подсолнечное масло — основной ингредиент для изготовления майонеза — сегодня существенно ниже, чем в 2022 году. Такие данные привели в Минсельхозе после сообщений СМИ о возможном росте цен на майонез, сообщил ТАСС.

«Цены производителей на подсолнечное масло сейчас существенно ниже, чем годом ранее», — подчеркнули в ведомстве.

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По данным Минсельхоза, объемы производства майонеза и других соусов позволяют полностью обеспечивать внутренние потребности. У потребителей есть широкие возможности для выбора, поскольку в ассортименте представлена продукция в разных ценовых категориях, заключили в пресс-службе.

О том, что крупные производители майонеза планируют индексацию цен на 5–12% из-за роста стоимости основных ингредиентов, ранее сообщила газета «Коммерсант».

По информации издания, индексация цен на 8–10% может затронуть и продукцию для ресторанного рынка, в том числе порционные соусы в упаковке по 10 граммов.