Общество 21 марта 2023, 14:14 Минсельхоз скорректировал цели по объему потребления рыбы россиянами Минсельхоз предложил убрать из госпрограммы пункт о потреблении не менее 25 кг рыбы в год freepik

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Минсельхоз предложил убрать из целей госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса потребление рыбопродуктов в России в объеме не менее 25 килограммов в год на человека. Проект постановления о корректировке программы появился на портале нормативных правовых актов.

В прежнем документе значилось «достижение среднедушевого потребления рыбопродуктов в домашних хозяйствах Российской Федерации в объеме не менее ‎25 килограммов в год в живом весе» и поддержание уровня самообеспечения рыбой и рыбопродуктами не менее 85% ‎в год. Теперь осталась только формулировка про 85%.

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Также Минсельхоз предложил исключить цель укрепить лидерство на рыбных рынках ЕС и стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Корректировки связаны с приведением госпрограммы в соответствие со стратегией развития АПК и рыбохозяйственного комплекса России до 2030 года.

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Рыба — полезный продукт: ее регулярное употребление в пищу укрепляет кости, нормализует обмен веществ, снижает риск деменции.