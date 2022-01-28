Минсельхоз подтвердил риск повышения цен на напитки

Компании, производящие напитки, испытывают сейчас давление из-за роста издержек. Возможно, что в некоторых случаях цены на эту продукцию будут пересмотрены. Об этом заявили в Минсельхозе РФ.

«На производителей пищевых продуктов, в том числе напитков, оказывают влияние удорожание упаковки, тарифов на воду и электроэнергию, транспортных расходов, различных ингредиентов и других составляющих себестоимости. Таким образом, возможны отдельные случаи пересмотра цен в рамках взаимоотношений поставщиков и торговых сетей», — сказано в сообщении ведомства, которое процитировал ТАСС.

Министерство напомнило, что рост цен на продовольственные товары — это мировой тренд, он сохраняется последние два года.

«В России благодаря принятым правительством стабилизирующим мерам данная тенденция носит значительно менее выраженный характер», — подчеркнули в Минсельхозе.

По информации Росстата, за 11 месяцев 2021 года производство безалкогольных напитков в России увеличилось на 23,4% по с таким же периодом в 2020 году. Соответственно этот сегмент считается наиболее развивающемся в российской пищевой и перерабатывающей промышленности.

Газета «Известия» написала ранее, что некоторые лидеры в сфер производства напитков собираются повысить цены в феврале. Якобы «Сады Придонья», Coca-Сola, PepsiCo хотят поднять ценник на 7-8%, «Якобс» и «Шишкин лес» — на 20-25%.