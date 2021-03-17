Минсельхоз подготовил проект для снижения цен на удобрения

Стоимость минеральных удобрений предложили снизить в Росси до 1 июля. Минсельхоз уже подготовил проект постановления правительства для заключения соглашения с производителями.

«Для снижения и поддержания цен на минеральные удобрения, министерству промышленности и торговли РФ совместно с министерством сельского хозяйства РФ заключить соглашения с хозяйствующими субъектами — производителями и поставщиками минеральных удобрений», — сообщили в документе, опубликованном на федеральном портале проектов правовых актов.

Для заключения соглашений будет необходимо выполнить определенные условия. В частности предметом договора должна являться реализация минеральных удобрений аграриям на территории страны. Второе условие — соглашения не должны касаться поставки и реализации других видов товаров.

После подписания постановление будет действовать до 1 июля 2021 года. Согласно пояснительной записке, соглашения помогут стабилизировать стоимость удобрений на внутреннем рынке. Кроме того, принятие документов позволит аграриям провести весенние полевые работы в штатном режиме.