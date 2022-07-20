Минсельхоз поддержал идею добавить иван-чай в список сельхозпродукции

Иван-чай предложили признать сельхозпродуктом. Инициативу уже одобрило министерство сельского хозяйства. Специалисты начали прорабатывать этот вопрос.

Как сообщил Минсельхоз, с предложением включить иван-чай в перечень сельхозпродукции выступил председатель Союза производителей иван-чая Александр Хлынов. Он обратился со своей инициативой к президенту России Владимиру Путину на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Полностью поддерживаем Александра! Напиток из кипрея узколистного, который с давних времен готовят в России, действительно очень полезен, отлично тонизирует без кофеина и хорошо утоляет жажду. В общем, обладает всеми качествами для того, чтобы „подвинуть“ обычный чай и кофе на полках магазинов», — написало министерство в своем Telegram-канале.

В ведомстве добавили, что иван-чай может занять достойное место в потребительской корзине. Сотрудники Минсельхоза уже занялись проработкой вопроса включения растения в список. Появление иван-чая в перечне сельхозпродукции позволит его производителям получать меры государственной поддержки.