Минсельхоз опроверг возможный дефицит сахара в России

Ситуация на сахарном рынке России стабильная, поэтому дефицита этого продукта не будет. Участники соглашений о стабилизации цен выполняют обязательства. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минсельхоз.

«Минсельхоз оценивает текущую ситуацию на рынке сахара как стабильную и не ожидает возникновения дефицита этой продукции», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В Минсельхозе отметили, что участники соглашений о стабилизации цен на сахар выполняют свои обязательства и обеспечивают все потребности внутреннего рынка. По данным министерства, сахарные заводы готовы поставлять свою продукцию в торговые сети напрямую. Так они получат субсидию и снизят издержки.

Ранее газета «Известия» со ссылкой на источники на рынке сообщила, что сахарные заводы приостановили продажу продукции в магазины в последних числах марта, чтобы дождаться субсидий от государства. Их они будут получать с 1 апреля. По данным издания, запасы сахара на складах торговых сетей начали сокращаться, однако ретейлеры успокоили, что людей вряд ли ждут проблемы при его покупке по фиксированным ценам.