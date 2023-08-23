23 августа 2023, 10:36
Минсельхоз опроверг информацию о росте цен на сырье для производства детского питания
Минсельхоз: в России выросли объемы производства детского питания
Цены на отечественное базовое сырье для производства детского питания и готовых завтраков остались стабильными. Об этом сообщила ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза России.
Представители ведомства указали на стабильный рост объемов производства детского питания в России.
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«Так, за первое полугодие текущего года выпуск сухого молока и сухих молочных смесей для детей раннего возраста увеличился на 16,7% к аналогичному периоду прошлого года и достиг 26,2 тысячи тонн», — отметили в пресс-службе.
На стоимость готовой продукции могут повлиять различные факторы, например, удорожание логистики, упаковки, энергоресурсов. В пресс-службе заявили, что цены могут подняться из-за действий недружественных иностранных компаний.
Минсельхоз России пообещал уточнить позицию фирмы Nestle по данному вопросу.
Ранее ведомство назвало недостоверной информацию о росте цене на хлеб на 10%. Динамика ценообразования не превысит уровень общей инфляции, выразили уверенность в Минсельхозе.
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