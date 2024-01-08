Общество 08 января 2024, 18:31 Минсельхоз объявил о самом большом урожае картофеля за последние 30 лет Unsplash

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Россия смогла произвести в 2023 году около 8,6 миллиона тонн картофеля. Этот показатель стал рекордным за последние 30 лет. Об этом сообщила пресс-служба Минсельхоза.

Количество собранного картофеля на 18% превысило показатели 2022 года. Больше всего урожая собрали в Брянской, Тульской, Московской, Астраханской и Нижегородской областях.

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По данным ведомства, на ситуацию существенно повлияла реализация федерального проекта «Развитие овощеводства и картофелеводства». В рамках этой программы малые и крупные формы хозяйствования получили субсидии.

«В прошлом году финансирование [в рамках федпроекта] составило 4,6 миллиарда рублей, что практически в два раза больше объема годом ранее», — указали в Минсельхозе.

Ранее глава Минсельхоза Дмитрий Патрушев сообщил, что российский агропромышленный комплекс выручил более 43 миллиардов долларов в 2023 году. По его словам, большую часть экспорта составило зерно.