Общество 07 августа 2023, 09:39 Минсельхоз объяснил подорожание индейки в России Минсельхоз: рост цен на мясо индейки в России связан с сезонностью и увеличением издержек Unsplash

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Рост цен на мясо индейки связан с несколькими факторами: сезонностью, повышенным спросом и увеличением издержек производителей. Об этом рассказали в пресс-службе Минсельхоза, написало РИА «Новости».

«Потребление мяса индейки в нашей стране также стабильно растет», — добавили в ведомстве.

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В Минсельхозе отметили, что в России достаточно высокие темпы роста в птицеводстве. Страна за пять лет поднялась с седьмого на второе место по этому показателю.

Однако увеличенная стоимость оборудования и транспортировка, а также конкуренция за сотрудников привели к тому, что цена на индейку повышается. Так, Черкизовский мясоперерабатывающий завод, один из крупнейших в России, в сентябре собирается поднять цены на продукцию из индейки на 6,5%, писал «Коммерсант».

Осенью также подорожают любимые многими россиянами сладости — «Kinder Сюрприз», Raffaello и Nutella. Цены на них поднимутся на 7-8%. Дело в том, что один из основных ингредиентов для шоколада — какао-масло — производитель закупает на зарубежной бирже. Из-за падения курса рубля стоимость его станет выше, что отразится на десертах.

В среднем в российских магазинах ожидается подорожание шоколадных изделий на 10-20%.