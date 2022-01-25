Минсельхоз не увидел причин для роста цен на хлеб в России

На российском рынке возможны отдельные случаи пересмотра стоимости некоторых продуктов, и это обычная практика отношений между производителями и торговыми сетями. При этом глобальных причин для повышения цен на хлеб во всей стране в Минсельхозе не видят. С таким сообщением выступили представители ведомства.

«В настоящее время отсутствуют предпосылки для существенного удорожания хлебобулочной продукции. При этом на рынке возможны отдельные случаи пересмотра цен на конкретные ассортиментные позиции, что является стандартной практикой взаимоотношений между производителями и торговыми сетями», — сказано в сообщении.

Ранее появилась информация, что российские поставщики хлебобулочных изделий предупредили торговые сети о повышении цен на хлеб. По этим данным, стоимость может вырасти на 16-30% уже с 1 февраля. Такая информация опубликована со ссылкой на российское подразделение финской компании Fazer Group, которое предупредило о повышении отпускных цен на свою продукцию.

В компании уточнили, что такое решение принято из-за высоких расходов на производстве. В том числе, из-за возросших затрат на упаковку, выпечку хлебной продукции и реализацию товара. Себестоимость стала выше из-за цен на муку и зерновые культуры, на транспортировку и затраты на работников предприятий. В Fazer Group отметили, что в общей сложности затрат стало больше на 18,4%.