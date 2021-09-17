Минсельхоз назвал стабильной ситуацию с ценами на куриное мясо и яйца

Ситуацию на рынке птицеводческой продукции можно назвать стабильной, заявили в Минсельхозе РФ. По данным ведомства, цены на мясо птицы и яйца в России находятся в пределах сезонных тенденций. Существенных колебаний стоимости этих продуктов не наблюдается.

По данным министерства, после небольшого снижения объемов в начале года производство птицы за восемь месяцев полностью восстановилось в соотношении август к августу, а объем предложения яиц на рынке последние три месяца держится выше показателя 2020 года.

По прогнозу Минсельхоза, по итогам 12 месяцев показатели производства мяса птицы и яиц не отстанут от прошлогодних результатов. Для этого были налажены стабильные поставки родительских форм и финального гибрида птицы, контролируется эпизоотическая ситуация, а производители получают меры господдержки, рассказали в пресс-службе.

В этом году, в частности, был увеличен максимальный размер льготного краткосрочного кредитования для предприятий птицеводческой отрасли. Помимо этого, до 12 лет были увеличены сроки льготных инвесткредитов для предприятий, пострадавших от высокопатогенного гриппа птиц.

Предприятия животноводческой отрасли могут пользоваться льготными краткосрочными кредитами на закупку зерна, шротов, жмыхов, аминокислот для кормовых целей, заключили в министерстве.

Ранее стало известно о планах торговых сетей повысить цены на куриное мясо и яйца. По данным газеты «Ведомости», об этом они уже уведомили Минпромторг.