Минсельхоз придумал способ сбить цены на хлеб

Министерство сельского хозяйства рассчитывает направить около 2,5 миллиарда рублей субсидиями на производство хлебобулочных изделий. Об этом на межведомственном совещании сообщил министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, его слова привела пресс-служба ведомства.

Он подчеркнул, что благодаря этим мерам повышение стоимости хлеба будет ниже, чем скорость инфляции. В 2021 году Минсельхоз выделял 1,8 миллиарда рублей производителям.

Также порядка 10 миллиардов рублей ведомство выделит животноводческой отрасли для закупки кормов.

«Это позволит обеспечить стабильную ценовую ситуацию на рынке хлебобулочной и молочной продукции, а также обеспечить рентабельность их производства», — заявил Патрушев.

Ранее стало известно, что Минсельхоз готовит новые ограничения, которые не позволят расти ценам на сахар. В 2022 году запланировали увеличить площадь посевов сахарной свеклы, изготовители в полной мере выполняют свои обязательства по поставкам продукта.