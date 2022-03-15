Минсельхоз исключил риски дефицита кондитерской продукции в России

Российскому рынку не грозят риски дефицита кондитерской продукции, заявили в Минсельхозе РФ. При этом в ведомстве указали на возможные замены отдельных товаров и корректировку ассортимента.

В пресс-службе министерства пояснили, что корректировки могут быть связаны с изменением номенклатуры поставок и замещением отдельных позиций, написал ТАСС.

Сейчас российские предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности работают в условиях значительного повышения издержек, отметили в Минсельхозе. Причины — в колебаниях курса, подорожании упаковки, сырья, логистики, увеличении тарифов на электроэнергию и других составляющих себестоимости. На кондитерский рынок серьезно влияет динамика цен на тропические масла, какао-продукты и сахар.

Рост цен на продовольствие — глобальный тренд, вызванный разрывом традиционных цепочек поставок и повышенным спросом на продукцию АПК во всем мире, подчеркнули в пресс-службе.

Для стабильного обеспечения сахаром внутренних потребителей, в том числе промышленных, правительство ввело временный запрет на экспорт сахара из России до 31 августа включительно. Помимо этого, власти установили тарифную льготу на ввоз сахара и сахара-сырца в объеме 300 тысяч тонн. Она также действует до 31 августа.